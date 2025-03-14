NBA: O Giannis σάρωσε τον Ντόντσιτς

Σάρωσαν τους Λέικερς οι Μπακς. Οι πρωταθλητές του 2021 νίκησαν τους «λιμνάνθρωπους» 126-106 στο Μιλγουόκι στο ντέρμπι του ΝΒΑ κι ανέβηκαν στο 37-28 και στην έβδομη θέση, αφήνοντας τους αντιπάλους τους στο 49-24 και στην τέταρτη θέση.



Ο Giannis είχε «γεμάτη» εμφάνιση με 24 πόντους, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 30’ συμμετοχής.

Από την πλευρά του, ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Σλοβενία το 2017 έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με την ομάδα του Λος Αντζελες, έχοντας 45 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 36’ συμμετοχής.Οι Μπακς εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των Λέικερς και προηγήθηκαν στη λήξη του πρώτου 12λεπτου 33-29.Στη δεύτερη περίοδο, οι Λέικερς ήταν λίγο πιο ανταγωνιστικοί, όμως τα «ελάφια» βρήκαν περισσότερες λύσεις κι «έκλεισαν» το ημίχρονο στο 71-63.Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ο Ντόντσιτς έκανε μόνος του ένα σερί 10-0, αλλά εκεί οι Λέικερς σταμάτησαν να λειτουργούν σωστά επιθετικά και το επιμέρους σκορ 31-19 των Μπακς έφερε το 102-92 στην ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, η διαφορά έφτασε στο +20 κι οι Λέικερς γνώρισαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους.

