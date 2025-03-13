Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από τη Φιορεντίνα, στο «Αρτέμιο Φράνκι», στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι μετά το 3-2 του ΟΑΚΑ, για τους «16» του Conference League αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη χάνοντας 3-1.

Με τον Ρουί Βιτόρια να αποφασίζει ποιοι παίκτες των «πράσινων» θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα κόντρα στους «βιόλα». Προχωρώντας σε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ματς με αντίπαλο τον Παναιτωλικό και επαναφέροντας στη 11άδα τους Μλαντένοβιτς, Αράο, Μαξίμοβιτς και Σφιντέρσκι.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι κάθισε στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Αράο και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Σιώπης, Μαξίμοβιτς και Ουναΐ αγωνίστηκαν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο του «τριφυλλιού» βρέθηκαν οι: Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Ιωαννίδης, Τσέριν, Μαντσίνι, Γεντβάι, Φικάι, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου και Νταμπίζας.

