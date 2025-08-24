Παναθηναϊκός: Είδε Μαρσέιγ ο Λεσόρ, πότε έρχεται στην Αθήνα

Στο γήπεδο «Βελοντρόμ» βρέθηκε ο Ματίας Λεσόρ προκειμένου να δει δια ζώσης τη Μαρσέιγ στο παιχνίδι κόντρα στην Παρί Φ.Κ. Η αγάπη του Γάλλου ψηλού του Παναθηναϊκού για την Μαρσέιγ είναι γνωστή και δεν διστάζει να την δείχνει με κάθε ευκαιρία. Για την ιστορία, οι Μασσαλοί επικράτησαν με το εντυπωσιακό 5-2, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ομπαμεγιάνγκ που σκόραρε δις.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.