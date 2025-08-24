Παναθηναϊκός: Είδε Μαρσέιγ ο Λεσόρ, πότε έρχεται στην Αθήνα

Στο γήπεδο «Βελοντρόμ» βρέθηκε ο Ματίας Λεσόρ προκειμένου να δει δια ζώσης τη Μαρσέιγ στο παιχνίδι κόντρα στην Παρί Φ.Κ. Η αγάπη του Γάλλου ψηλού του Παναθηναϊκού για την Μαρσέιγ είναι γνωστή και δεν διστάζει να την δείχνει με κάθε ευκαιρία. Για την ιστορία, οι Μασσαλοί επικράτησαν με το εντυπωσιακό 5-2, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ομπαμεγιάνγκ που σκόραρε δις.

