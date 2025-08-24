Τέλος στα σενάρια περί ανταλλαγής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έβαλε ο τζένεραλ μάνατζερ των Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν.

Ερωτηθείς αν υπήρχε θέμα trade με τους Μπακς για τον Greek Freak στην αρχή της offseason απάντησε κατηγορηματικά.

«Όχι. Έχω καλές σχέσεις με τον Τζον Χορστ (τζένεραλ μάνατζερ Μπακς). Ο ίδιος ήταν πολύ ξεκάθαρος ότι δεν κάνουν τίποτα και εκεί τελείωσε το θέμα», ανέφερε.

Η ομάδα του Χιούστον πρόσθεσε αυτό το καλοκαίρι στο δυναμικό της με ανταλλαγή τον Κέβιν Ντουράντ, αλλά φήμες ανέφεραν πως πριν από αυτή την κίνηση είχε εξετάσει τις πιθανότητες να αποκτήσει τον Έλληνα σούπερ σταρ, χωρίς να βρει πρόσφορο έδαφος.

