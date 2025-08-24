Το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζίτζιο Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι έγινε, αλλά απομένουν άλλα δύο εξίσου σημαντικά για να μετακομίσει στην Αγγλία.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιταλός γκολκίπερ συμφώνησε ήδη με τους «πολίτες» και θέλει πολύ να ενταχθεί στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Σίτι και την Παρί είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται πως το τελικό ποσό θα κυμανθεί λίγο κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ. Ωστόσο για να γίνει η μεταγραφή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προχωρήσει η πώληση του Έντερσον, με την Γαλατάσαραϊ να παραμένει «ζεστή» για την απόκτηση του Βραζιλιάνου γκολκίπερ.

