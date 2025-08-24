ΑΕΚ-Πανσερραϊκός: Με φουλ ροτέισον απέναντι στον κακό της δαίμονα

ΑΕΚ και Πανσερραϊκός αναμετρώνται στις 20:15 (COSMOTE Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) για την πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος στην OPAP Arena.

Η «Ένωση» θέλει να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα και, ει δυνατόν, να φτάσει σε μια άνετη νίκη για να επιτρέψει στον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει διαχείριση εν όψει της μεγάλης ρεβάνς της Πέμπτης με την Άντερλεχτ για το Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός, που παρότι είχε τη δυνατότητα να ζητήσει αναβολή δεν έκανε χρήση της, αναμένεται να κάνει… φουλ ροτέισον. Σίγουρα θα δούμε τουλάχιστον 7-8 αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα των Βρυξελλών, χωρίς να αποκλείεται να αλλάξει και όλη την ομάδα. Εκτός μάχης είναι σίγουρα οι Περέιρα και Γκατσίνοβιτς, ενώ όσοι προορίζονται για την ενδεκάδα της Πέμπτης δεν πρόκειται να παίξουν πολλά λεπτά και ίσως απλώς έρθουν από τον πάγκο ή αντικατασταθούν σχετικά νωρίς.

Στον αντίποδα, ο Πανσερραϊκός με πολλές αλλαγές στο ρόστερ και με τον άλλοτε βοηθό του Ραζβάν Λουτσέσκου, Κριστιάνο Μπάτσι, στην τεχνική ηγεσία (απόψε είναι τιμωρημένος) θα προσπαθήσει να συνεχίσει την καλή παράδοση που έχει κόντρα στην «Ένωση». Πριν το περσινό 5-0 στην OPAP Arena, η ομάδα των Σερρών είχε πάρει ισοπαλία 1-1 στην πρεμιέρα της σεζόν 2023/24, ενώ στα δύο εντός έδρας παιχνίδια είχε ισοπαλία 2-2 (από 0-2) και νίκη 1-0. Η σεζόν δεν άρχισε καλά για τον Πανσερραϊκό, καθώς αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Καβάλα για το Κύπελλο, ενώ σε αυτό το ματς αποβλήθηκε ο Μπάτσι.

Εκτός μάχης είναι οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν. Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν.

Πιθανές 11άδες:

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Οντουμπάτζο, Βίντα, Χρυσόπουλος, Πένραϊς, Γιόνσον, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά, Μαρσιάλ, Πιερό.

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Ομεονγκά, Λιάσος, Ουαγκέ, Μασκανάκης, Γκριν, Ιβάν.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Α’ Βοηθός: Ιωάννης Μηνούδης (Πιερίας)

Β’ Βοηθός: Χρήστος Ψύλλος (Πιερίας)

4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.