Ανέλαβαν τις ευθύνες τους οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Μετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με μία ισοπαλία με τον Λεβαδειακό και μία ήττα από την Κηφισιά που έφεραν και την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια από τον πάγκο, οι παίκτες του «τριφυλλιού» θέλησαν να απολογηθούν στον κόσμο.

Αναφέρουν, λοιπόν, οι «πράσινοι» πως αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και ζητούν από τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό τους «γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα».

Είναι σαφές πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και με την παρακάτω δήλωση δείχνουν διάθεση για αυτοκριτική αλλά και βελτίωση, με σκοπό να επαναφέρουν την ομάδα στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Αναλυτικά η δήλωση των ποδοσφαιριστών:

«Η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.

Βρισκόμαστε στην αρχή μίας απαιτητικής σεζόν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν στο πλευρό μας, γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.