Νικολό Σίρα: «Ο Πάολο Βανόλι είναι υποψήφιος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού»

Ο Ιταλός κυκλοφορεί ελεύθερος από το καλοκαίρι - Στο φινάλε της περασμένης σεζόν αποχώρησε από την Τορίνο όπου είχε 11 νίκες και 14 ισοπαλίες σε 40 ματς

Βανόλι

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού τοποθετεί τον Πάολο Βανόλι ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο λογαριασμό του στο «Χ», ο 53χρονος τεχνικός αποτελεί έναν από τους υποψήφιους για να διαδεχτεί τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του «τριφυλλιού» και να εργαστεί στη Super League.

Ο Ιταλός προπονητής κυκλοφορεί ελεύθερος από το καλοκαίρι, αφού στο φινάλε της περασμένης σεζόν αποχώρησε από τον πάγκο της Τορίνο. Στην «γκρανάτα» είχε 40 αγώνες με απολογισμό 11 νίκες, 14 ισοπαλίες και 15 ήττες.

Νωρίτερα είχε περάσει από Βενέτσια και Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ υπήρξε βοηθός του Αντόνιο Κόντε σε Τσέλσι και Ίντερ. Παράλληλα, έχει κοουτσάρει τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας.

Το όνομα του Βανόλι είχε γραφτεί προ μηνών και για την ΑΕΚ, πριν καταλήξουν οι «κιτρινόμαυροι» στην επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς.
 

Πηγή: sport-fm.gr

