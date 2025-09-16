Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, γράφοντας ιστορία για την ελληνική πάλη με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα -79κ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ.

Σε δηλώσεις του λίγο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, ο Κουγιουμτσίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, τονίζοντας πως το μετάλλιο είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης.

Όπως είπε, η μεγάλη του θέληση και η καθημερινή προσπάθεια στις προπονήσεις βγήκαν στο ταπί, ενώ εξέφρασε τη χαρά του που έκανε περήφανους τους Έλληνες. «Ήθελα πολύ την πρώτη θέση για μένα, για την οικογένειά μου, για τους προπονητές μου και για όλους που με πίστεψαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα είπε:

Γιώργο συγχαρητήρια. Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Πώς αισθάνεσαι με τον τίτλο του πρωταθλητή;

«Δούλεψα σκληρά για να πάρω αυτό τον τίτλο. Ήθελα πολύ να πάρω την πρώτη θέση, πάρα πολύ! Για μένα, για την οικογένειά μου για τους προπονητές μου και για όλους που με πίστεψαν! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έφτασα στον στόχο μου»

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά έδειχνες ότι είσαι… ακούνητος! Τρομερές εμφανίσεις. Ένιωθες ότι θα έφτανες έως την κορυφή;

«Ενιωθα σίγουρος για τον εαυτό μου. Είχα δουλέψει σκληρά. Η θέληση και η προσπάθειά μου έβγαινε στο ταπί. Ενιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση και με κάνει πολύ χαρούμενο που ότι δούλευα στις προπονήσεις, κατάφερα και το έκανα στους αγώνες»

Είσαι ο πρώτος Έλληνας που κατακτά στους Άντρες χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις πετύχει κάτι μοναδικό. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχεις καταφέρει κάτι, που δεν έχει πετύχει άλλος δείχνει το μέγεθος της επιτυχίας σου. Ελπίζω να άνοιξα τον δρόμο και για άλλους Ελληνες αθλητές. Ολα τα μηνύματα, όλη η αγάπη που έχω δεχτεί είναι ευλογία!»

Έχεις καταλάβει τι τεράστιο επίτευγμα έχεις πετύχει;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έφερα την Παγκόσμια διάκριση. Που έστω και λίγο έκανα όλους του Έλληνες να νιώθουν περήφανα! Για το μέγεθος της επιτυχίας είναι νωρίς ακόμα να εμπεδώσω το μέγεθος της επιτυχίας».

Είχες μια μικρή αποχή από τους αγώνες. Αυτό σε βοήθησε να σε δούμε πιο αποφασιστικό;

«Είχα τον χρόνο να ηρεμήσω και να σκεφτώ. Να δουλέψω σκληρά και να εμφανιστώ έτοιμος. Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα για τους Έλληνες!»

Πού θα ήθελες να αφιερώσεις το μετάλλιο;

«Το αφιερώνω στην οικογένεια μου, στους προπονητές μου, σε όλη την Ελλάδα, στην ομοσπονδία που με στήριξε στην προετοιμασία όλο τον χρόνο και σε όλους που ήταν δίπλα μας»

