Παναθηναϊκός: Δείτε τις γκολάρες στην προπόνηση

Προπόνηση, με εντολή Αλόνσο, στο γήπεδο που θα γίνει αύριο το πρώτο φιλικό με την Ουνιόν Χάους Ένσταλ στις 19.00  

Παναθηναϊκός: Δείτε τις γκολάρες στην προπόνηση

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προπονήσεις του στην Αυστρία, έχοντας ως στόχο την βελτίωση της ομάδα για την αγωνιστικές υποχρεώσεις της επόμενης χρονιάς. Τα ηνία του συλλόγου έχει αναλάβει ο Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος προπονεί του «πράσινους» σήμερα (28/06) στο γήπεδο που θα αγωνιστεί στο πρώτο του φιλικό το Τριφύλλι

Η προπόνηση για τους παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκίνησε με ζέσταμα σε παράπλευρο γήπεδο. Ενεργητικές ασκήσεις ακολούθησαν για τους «πράσινους», οι οποίοι έχουν δώσει αρκετή έμφαση στην φυσικά κατάσταση τις τελευταίες μέρες. Στην συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του Ουρουγουανού τεχνικού χωρίστηκαν σε δύο ομάδες για να παίξουν ένα οικογενειακό διπλό.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

