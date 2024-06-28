Μία νέα είδηση όσον αφορά το μέλλον του Εβάν Φουρνιέ προέκυψε από γνωστό δημοσιογράφο στις ΗΠΑ.



Σύμφωνα με τον Έβαν Σάιντερι, που συνεργάζεται και με το Forbes, οι Πίστονς δεν πρόκειται να ενεργοποιήσουν την οψιόν 19 εκατομμυρίων δολαρίων έτσι ώστε να κρατήσουν στο ρόστερ τους τον Γάλλο γκαρντ, κάτι που σημαίνει πως αυτός θα μείνει ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ο παίκτης έχει ήδη στα χέρια του προτάσεις από Ευρωλίγκα, οι οποίες τον έχουν βάλει σε σκέψεις ώστε να αφήσει την αμερικάνικη λίγκα και να επιστρέψει στην Ευρώπη.



Υπενθυμίζουμε πως ο Φουρνιέ είχε εκφράσει παλιότερα την επιθυμία του να αγωνιστεί κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό, ενώ είναι δεδομένο πως οι Πειραιώτες θα ενδιαφερθούν, σε περίπτωση που όντως ο παίκτης αποφασίσει να επιστρέψει στη γηραιά ήπειρο.



Ο 31χρονος Φουρνιέ έχει πίσω του μια σπουδαία καριέρα στο NBA, η οποία ξεκίνησε το 2012 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έχει μέσους όρους καριέρας 13,6 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ, ενώ είχε φτάσει να αριθμεί σχεδόν 20 πόντους κατά μέσο όρο τη σεζόν 2020-21 με τους Ορλάντο Μάτζικ.



Παράλληλα, είναι διεθνής εδώ και αρκετά χρόνια με τη Γαλλία, έχοντας κατακτήσει ένα ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, δύο χάλκινα στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2014 και του 2019, αλλά και ένα ασημένιο στο Ευρωμπάσκετ του 2022 και ένα χάλκινο στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2015.

The Pistons are set to decline Evan Fournier’s $19 million team option.



Fournier is seriously mulling over offers from EuroLeague teams to leave the NBA.



If Fournier stays, a shooter enters the veteran’s minimum market for contending teams. pic.twitter.com/TUEAMOxhGy — Evan Sidery (@esidery) June 28, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.