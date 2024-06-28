Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Βελτιωμένη πρόταση του Ολυμπιακού στον Ελ Κααμπί μετά την πρώτη αρνητική του απάντηση»

Σύμφωνα με γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο, η αρνητική απάντηση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε πρόταση ανανέωσης του Ολυμπιακού, οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» να επανέλθουν με ακόμη μεγαλύτερη

Ελ Κααμπί

Ένα ακόμη δημοσίευμα σχετικό με το μέλλον του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έγινε εκ μέρους του Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου.

Ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος μετέφερε την πληροφορία πως ο Μαροκινός φορ δέχθηκε πρόταση ανανέωσης από τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα, στην οποία απάντησε αρνητικά. Αυτό οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» να επανέλθουν με βελτιωμένη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει και αύξηση των αποδοχών του.

Θυμίζουμε πως το πρωί της Παρασκευής (28/06) προέκυψε από τη γαλλική ιστοσελίδα «FootMercato» η πληροφορία πως ο Ελ Κααμπί βρίσκεται πολύ κοντά στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Σαμπουντσούογλου, από την άλλη, ανέφερε σε προηγούμενο τιτίβισμά του ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία του Μαροκινού επιθετικού με την τουρκική ομάδα, αν και δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί το deal.

Υπενθυμίζουμε ότι 31χρονος στράικερ βρήκε δίχτυα 33 φορές την περασμένη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, 11 εκ των οποίων ήταν στο Conference League που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark