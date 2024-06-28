Ένα ακόμη δημοσίευμα σχετικό με το μέλλον του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έγινε εκ μέρους του Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου.



Ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος μετέφερε την πληροφορία πως ο Μαροκινός φορ δέχθηκε πρόταση ανανέωσης από τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα, στην οποία απάντησε αρνητικά. Αυτό οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» να επανέλθουν με βελτιωμένη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει και αύξηση των αποδοχών του.



Θυμίζουμε πως το πρωί της Παρασκευής (28/06) προέκυψε από τη γαλλική ιστοσελίδα «FootMercato» η πληροφορία πως ο Ελ Κααμπί βρίσκεται πολύ κοντά στη Φενέρμπαχτσε.



Ο Σαμπουντσούογλου, από την άλλη, ανέφερε σε προηγούμενο τιτίβισμά του ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία του Μαροκινού επιθετικού με την τουρκική ομάδα, αν και δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί το deal.



Υπενθυμίζουμε ότι 31χρονος στράικερ βρήκε δίχτυα 33 φορές την περασμένη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, 11 εκ των οποίων ήταν στο Conference League που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό.

Olympiakos'un geçen hafta yaptığı teklif oyuncu tarafından reddedilmişti. Yunan ekibi teklifi revize edip güncelledi. https://t.co/zHFUlliLkL June 28, 2024

