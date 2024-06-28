Με νίκη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το Προολυμπιακό τουρνουά η Ισπανία, που επικράτησε 84-74 της Δομινικανής Δημοκρατίας, αντιδρώντας μετά την ήττα από την Ιταλία στο πρώτο φιλικό.



Κορυφαίος για τη «ρόχα» ήταν ο Λορέντζο Μπράουν, που ενσωματώθηκε στην αποστολή της ομάδας μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τον Παναθηναϊκό και ήταν ο μοναδικός διψήφιος παίκτης της με 14 πόντους, 5 ασίστ και 0 λάθη.



Θετικός, από την άλλη, ήταν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που μέτρησε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από τους υπόλοιπους, 9 πόντους είχε ο Ρούντι Φερνάντεθ και 8 ο Νταρίο Μπριθουέλα. Για τη Δομινικανή Δημοκρατία, ξεχώρισε ο Κρις Ντουάρτε με 27 πόντους.



Υπενθυμίζουμε πως η Ισπανία διοργανώνει το ένα Προολυμπιακό τουρνουά, αυτό της Βαλένθια. Αν προκριθεί, θα βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με την Ελλάδα, σε περίπτωση που και η «γαλανόλευκη» περάσει. Η Δομινικανή Δημοκρατία, από την άλλη, θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στο Παρίσι μέσω του ΣΕΦ, και βρίσκεται στο γκρουπ της Ελλάδας μαζί με την Αίγυπτο.



Tα δεκάλεπτα: 23-24, 43-38, 63-57, 84-74

