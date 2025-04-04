Παναθηναϊκός: «Απόλυτος κυρίαρχος στο Μονακό»

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετά τη χθεσινή επιβλητική του παρουσία στο Μονακό και τη νίκη του απέναντι στην τοπική ομάδα μετέφερε ο Γιώργος Πετρίδης μεταφέροντας το ρεπορτάζ στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Ήταν απόλυτος κυρίαρχος στο παρκέ χθες», σχολίασε και συνέχισε: «Η καλύτερη εφετινή εμφάνιση της ομάδας, σίγουρα δίνει ώθηση για τη συνέχεια. Έχει δημιουργήσει μια εικόνα χαράς και ικανοποίησης στην ομάδα», πρόσθεσε.

, όπως ήταν λογικό, αναφέρθηκε και στον μεγάλο πρωταγωνιστή της χθεσινής αναμέτρησης, τον«Θα μεταφέρω και θα συμφωνήσω με αυτό που μας έλεγε ο Σάνι Μπετσίροβιτς χθες μετά το τέλος του ματς για τον Ναν.’. Ό,τι και να δοκίμασε ο Σπανούλης πάνω του δεν τον περιόρισε. Και όλα αυτά με μία εμφάνιση που έχει μόλις τρία χαμένα σουτ, και τρεις βολές», ανέφερε.Κατέληξε αναφερόμενος στις επιλογές του Αταμάν και τοπου χρησιμοποίησε χθες… «Πήγαινε έτσι το παιχνίδι που δεν είχε λόγο να κάνει κάποια αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα τέλεια, ειδικά στην αρχή του αγώνα. Θα ήταν άδικο να βγάλει κάποιον από το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο με τα φρέσκα πόδια του Μπράουν, του Σλούκα και του Γιούρτσεβεν πήρε σημαντικές βοήθειες», τόνισε επισημαίνοντας για τον Τούρκο σέντερ ότι είχε σημαντική παρουσία και στην άμυνα.

