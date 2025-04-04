Η δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 και φέρνει ντέρμπι σε βορρά και νότο, αλλά και μεγάλα ματς για την έξοδο στην Ευρώπη και την αποφυγή του υποβιβασμού.

Την Κυριακή (06/04) τα βλέμματα στρέφονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στις 21:30 σε μια μάχη βαθμών και γοήτρου, ενώ στις 19:30 ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός που θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα προς τον τίτλο, φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει τη νίκη στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Νωρίτερα στις 17:00 για τα πλέι άουτ παίζουν Βόλος-Παναιτωλικός.

Η δράση αρχίζει το Σάββατο (05/04). Στις 19:30 αναμετρώνται Άρης-ΟΦΗ για τις θέσεις 5 έως 8, ενώ για τα πλέι άουτ διασταυρώνουν τα ξίφη τους Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός στις 17:00 και Λαμία-Athens Kallithea στις 20:00.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (07/04) στις 18:00 με το παιχνίδι Ατρόμητος-Αστέρας ΑΚΤΟR.

Όπως πάντα, κάθε βράδυ ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που η… μπάλα περνά στους ακροατές.

Τα σπουδαία ντέρμπι ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καθώς και όλες οι μάχες του πρωταθλήματος έχουν θέση στην εξέδρα του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου. Του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



