Αδιόρθωτος ο Μοράντ: Έβαλε νικητήριο καλάθι κι έκανε χειρονομία όπλου παρά τις προειδοποιήσεις του ΝΒΑ

Ο Τζα Μοράντ ξέρανε τους Χιτ στην εκπνοή, αλλά ξέφυγε και πάλι στον πανηγυρισμό του.  

Τζο Μοράντ

Με καλάθι του Τζα Μοράντ στην εκπνοή οι Γκρίζλις απέδρασαν με 110-108 από το Μαϊάμι. Ο ηγέτης του Μέμφις, που είχε 30 πόντους στο ματς, πανηγύρισε το buzzer beater κάνοντας χειρονομία όπλου, παρότι μια μέρα πριν είχε λάβει προειδοποίηση από το ΝΒΑ για ανάλογη συμπεριφορά.

Ο 25χρονος άσος δεν δείχνει να έχει βάλει μυαλό έχοντας ήδη τιμωρηθεί από τη λίγκα δύο φορές επειδή είχε όπλο σε live μετάδοση μέσω των social media. «Έχω συνηθίσει πια. Εδώ και μια διετία είμαι ο κακός. Για το παραμικρό ο καθένας έχει να πει κάτι κακό για μένα. Δεν με νοιάζει πια», τόνισε.

Πηγή: sport-fm.gr

