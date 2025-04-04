Άλμπα-Ολυμπιακός: Η πρωτιά περνάει από το Βερολίνο για τους «ερυθρόλευκους»

Στο Βερολίνο με στόχο να ανέβει ξανά στην κορυφή της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη γερμανική πρωτεύουσα για να αντιμετωπίσουν την Άλμπα (21:00, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο πλαίσιο της 33ης και προτελευταίας αγωνιστικής της regular season, ψάχνοντας τη νίκη για να εκμεταλλευτούν την εντός έδρας ήττα της Φενάρμπαχτσε από την Μπαρτσελόνα και να κάνουν σημαντικότατο βήμα για να μπουν στα playoffs ως πρωτοπόροι!

Στο 22-10 το ρεκόρ του Ολυμπιακού, έρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα, Βιλερμπάν και Μονακό. Την περασμένη Πέμπτη (27/3) έχασε με 80-77 από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο παρουσιάστηκε βελτιωμένος, αλλά τελικά πλήρωσε τη μεγάλη αστοχία του στα τρίποντα (4/20) και το τραγικό ποσοστό ευστοχίας του στις βολές (19/33). Έτσι, επέτρεψε στη Φενέρμπαχτσε να τον προσπεράσει στην βαθμολογία, όμως έχει ακόμα την πρωτιά στα χέρια του, αφού αν νικήσει απόψε και στην εντός έδρας αναμέτρησή του για την τελευταία αγωνιστική, θα είναι εκείνος που θα ολοκληρώσει τη regular season της φετινής Ευρωλίγκας όντας στην κορυφή.

Στα αγωνιστικά, οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη γερμανική πρωτεύουσα με πολλές απουσίες, αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Φαλ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Βιλντόσα και Γουόκαπ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ενώ εκτός δωδεκάδας έμεινε και ο Μένσα, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει. Από την άλλη, είναι διαθέσιμος ξανά ο Κίναν Έβανς, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο τέλος της περσινής σεζόν και δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους»!

«Έχουμε πολλές απουσίες οι οποίες δυσκολεύουν τις προπονήσεις μας, την προετοιμασία για τέτοια παιχνίδια αλλά και κατ' επέκταση το επίπεδο της απόδοσής μας. Είμαστε 11, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Η Άλμπα πάντα είναι μια ομάδα που ανεξάρτητα τη βαθμολογική της θέση ή τη χρονική στιγμή, πάντα παίζει για να κερδίσει. Απόδειξη το τί έχει κάνει στα τελευταία ματς. Αλλά ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε ότι παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο. Αυτό μπορεί να λέει κάτι...

Ευτυχώς για εμάς όλοι είναι σε μια διαδικασία επιστροφής. Οι περισσότεροι πολύ σύντομα. Δηλαδή, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Φαλ θα παίξουν με την Μακάμπι εκτός απροόπτου. Κι οι Γούοκαπ - Έβανς είναι στο τελικό στάδιο. Ο Βιλντόσα θα καθυστερήσει λίγο. Θεωρούμε ότι θα είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται στα πλέι οφ», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει του αποψινού ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Από την άλλη, η Άλμπα παραμένει στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 5-27, παίζοντας εδώ και καιρό μόνο για το γόητρό της. Έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα, αυτό στην έδρα της κόντρα στην Μπασκόνια στις 13 του περασμένου Μαρτίου, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ηττήθηκε με 85-71 στο Βελιγράδι από την Παρτίζαν και με το πολύ βαρύ 108-64 από τη Βίρτους Μπολόνια στην έδρα της. Ακολούθησε η ήττα της με 90-86 από τη Χάιντελμπεργκ για το γερμανικό πρωτάθλημα, μένοντας στη 14η θέση της βαθμολογίας του.

