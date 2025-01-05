Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Από αντίπαλοι σε συμπαίκτες

Οι 38 ποδοσφαιριστές που έκαναν το ταξίδι Λεωφόρος - Τούμπα και αντιστρόφως με αφορμή το παιχνίδι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

paopantou

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την Κυριακή 5/01/2025 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Οι 3η της βαθμολογίας, «πράσινοι», αντιμετωπίζουν τον δεύτερο, «Δικέφαλο του Βορρά» στο δεύτερο ντέρμπι που δίνουν οι δύο ομάδες. Θυμίζουμε το «τριφύλλι» είχε επικρατήσει της Καλλιθέα με (1-0) για την 15 η αγωνιστική και οι «ασπρόμαυροι» για την είχαν πάρει την νίκη με τον Ατρόμητο (3-0) στην τούμπα .

Με αφορμή αυτή τη συνάντηση ανέτρεξε στο παρελθόν και βρήκε όλους τους παίκτες που έχουν αγωνιστεί τόσο στους «πράσινους» όσο και στους «ασπρόμαυρους»

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ
