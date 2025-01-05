Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League ξεκινάει και πάλι, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στο άδειο λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ, στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής. Αυτό θα είναι ουσιαστικά και το πρώτο ντέρμπι για τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο των “πράσινων”. Ο Αζεντίν Ουναΐ μίλησε για την προσαρμογή του στην Ελλάδα, τις αλλαγές στο «Τριφύλλι» με την έλευση του Ρουί Βιτόρια, τους στόχους του αλλά και το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ.

