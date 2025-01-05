Με το δεξί στο 2025 από το αριστερό του Γιαννιώτα ο Λεβαδειακός. Οι Βοιωτοί επικράτησαν 1-0 του Πανσερραϊκού εντός έδρας για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Με αποτέλεσμα να «πιάσει» στους 17 βαθμούς τα «λιοντάρια» και έχει μαξιλαράκι το +5 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν ξεκάθαρα ανώτερη σε ολόκληρο το ματς, απέναντι σε μία ομάδα, η οποία απείλησε ελάχιστα, αλλά χρειάστηκε να φτάσει στο 83’ η αναμέτρηση ώστε να «ξεκλειδώσει» την αντίπαλη άμυνα. Ο Γιαννιώτας αποτέλεσε «χρυσή» αλλαγή, δίνοντας τη λύση με πανέμορφο γκολ με σουτ στην κίνηση.

Με δέκα παίκτες αγωνίστηκαν οι φιλοξενούμενοι από το 77’ λόγω αποβολής του Ζελέν που κλώτσησε τον Κωστή, ενώ ο δεύτερος αποβλήθηκε στο 90’, αντικρίζοντας δεύτερη κίτρινη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.