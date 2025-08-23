Παναθηναϊκός: Ανακοινώνει Σάντσες και φουλάρει για δεκάρι

Την προσοχή του στη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ με φόντο το εισιτήριο για τη league phase έχει στρέψει ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αφού δεν θα πέσει ακόμα στη «μάχη» όσον αφορά το πρωτάθλημα, καθώς έπειτα από δικό του αίτημα αναβλήθηκε το ματς της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ. Το «τριφύλλι» θα κληθεί να προστατέψει την Πέμπτη το υπέρ του 2-1 του πρώτου αγώνα, ώστε να βρεθεί στα τελικά της διοργάνωσης.

Όσον αφορά τα μεταγραφικά, οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν τον Ρενάτο Σαντσές, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα από το βράδυ της Παρασκευής. Ο Ρουί Βιτόρια κατάφερε να ψήσει τον άλλοτε παίκτη του στην Μπενφίκα ώστε να πει το «ναι» για να γίνει ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, με δανεισμό από την Παρί Σεν Ζερμέν. Άλλωστε και ο 32 φορές διεθνής με την εθνική Πορτογαλίας, στάθηκε στις δηλώσεις του στο γεγονός ότι είναι χαρούμενος που θα συνεργαστεί ξανά με τον έμπειρο τεχνικό. Παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για κατάκτηση τίτλων.

Ο Παναθηναϊκός καλύπτει το κενό που δημιουργήθηκε με την παραχώρηση του Μαξίμοβιτς στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί και τώρα θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά, βρίσκοντας έναν αντι-Ουναΐ ή παίρνοντας και τον ίδιο τον Ουναΐ. Τα ονόματα που παίζουν είναι του Μαροκινού, όπως και του Ταμπόρδα. Ο τελευταίος δείχνει να έχει ένα μικρό προβάδισμα αυτήν τη στιγμή.

Από εκεί και πέρα έχει ανοίξει ξανά θέμα Ιωαννίδη, με τους Πορτογάλους να φέρνουν στον… αφρό το θέμα, ενώ υπήρξε επιβεβαίωση και από τον Ρουί Μπόρζες. Όπως ανέφερε και ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, τα «λιοντάρια» έχουν επιστρέψει δυναμικά για τον Έλληνα επιθετικό. Η κουβέντα ξεκινάει από τα 20 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης. Εφόσον παραχωρηθεί ο 25χρονος ποδοσφαιριστής, το «τριφύλλι» θα κινηθεί για να κλείσει άμεσα τον αντικαταστάτη του. Μάλιστα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει δύο επιθετικούς. Ο άλλος θα προορίζεται για 2ος ή 3ος στην ιεραρχία.

