Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Ιταλίας, θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τo κλίμα στην ομάδα και τα όσα ακούγονται.

Όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, το κλίμα εντός της «γαλανόλευκης» είναι εξαιρετικό, με τους παίκτες να έχουν χημεία, να κάνουν πλάκα μεταξύ τους και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με όσα μπορεί να γράφονται ή να λέγονται εκτός και παρά την όλη... παραφιλολογία στα social media, αυτό που πραγματικά μετράει είναι η ενότητα και η διάθεση της ομάδας να πετύχει.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το πιο σημαντικό ήταν η αντίδρασή μας. Στο ματς με το Ισραήλ είχαμε απουσίες και δείξαμε πολύ κακή εικόνα, ενώ σήμερα είχαμε πολύ καλή εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε τρανζίσιον, βάλαμε ανοιχτά σουτ και πήραμε μια διαφορά που την κρατήσαμε ως το τέλος».

«Για κάθε παιδί που δεν θα είναι στην τελική δωδεκάδα θα είναι δύσκολο. Θα είναι όμως σαν να είναι μαζί μας, ίσως είναι στο μέλλον. Κάποιοι πρέπει να πάνε στα τελικά, κάποιοι να μείνουν πίσω. Θα πρέπει δυστυχώς να στενοχωρήσω κάποιον. Μακάρι να μπορούσα να πάρω 13-14 παίκτες και όχι 12».

«Αν δεν είχα βγάλει ασφαλή συμπεράσματα, κάτι λάθος θα γινόταν. Μπορεί ο Γιάννης να έπαιξε σε ένα παιχνίδι, αλλά ήταν σαν να έπαιζε σε όλα. Είδατε πώς έπαιξε. Η πρόοδος είναι σημαντική από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Αυτά που δουλεύουμε, οι αυτοματισμοί, η χημεία, βελτιώνονται. Έχουμε ένα ακόμη φιλικό την Κυριακή και πρέπει να πάμε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε στην Κύπρο».

«Σίγουρα δεν μου αρέσει που κάναμε 19 λάθη, πολλά από αυτά οδήγησαν και σε αιφνιδιασμό, ήταν φτηνά λάθη. Είδαμε παιχνίδια που τα ίδια παιδιά δεν έκαναν λάθη. Καλούμαι να πάρω μια απόφαση και να στηριχτώ σε αυτή, όπως ξέρετε όταν παίρνω μια απόφαση δεν το μετανιώνω».

«Δεν ξέρω τι γίνεται απέξω, εγώ βλέπω παιδιά που είναι αγαπημένα, που κάνουν πλάκες, που στηρίζει ο ένας τον άλλον, που θέλουν να πετύχουν… Μπορεί απ' έξω να ήταν όλα τέλεια και μέσα να γινόταν χαμός. Προτιμώ το αντίθετο. Ζούμε σε μια εποχή των social media, που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά μέσα στην ομάδα το κλίμα είναι εξαιρετικό».

«Έχω στο μυαλό μου ότι είναι ένα τουρνουά μεγάλο, όχι όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όποια απόφαση και να πάρεις είναι και σωστή και λάθος. Στη ζωή μου έχω μάθει να παίρνω αποφάσεις και θα τη στηρίξω και τώρα».

