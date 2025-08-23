Eurobasket: Κόπηκε ο Νετζήπογλου, συνεχίζει με 15 παίκτες η Εθνική

Μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά Ακρόπολις, όπου η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Ιταλίας, ο Βασίλης Σπανούλης προχώρησε σε μία ακόμη επιλογή για τη διαμόρφωση του τελικού ρόστερ. Ο Όμηρος Νετζήπογλου αποτελεί πλέον παρελθόν από την προετοιμασία της ομάδας, η οποία αριθμεί πλέον 15 παίκτες.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ξεκαθάρισε πως η τελική 12άδα θα ανακοινωθεί την Κυριακή 24 Αυγούστου, μετά το τελευταίο φιλικό απέναντι στη Γαλλία, το οποίο θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε πριν την έναρξη του EuroBasket 2025.

Οι 15 που απαρτίζουν το ρόστερ της «γαλανόλευκης» αυτήν τη στιγμή είναι οι εξής: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νάσος Μπαζίνας.

Ο Όμηρος Νετζήπογλου αποχαιρέτησε απόψε, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ιταλία, την Εθνική Ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την βοήθειά του σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας.#Eurobasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/pvQA5YnEH4 — HellenicBF (@HellenicBF) August 22, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.