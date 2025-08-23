Λογαριασμός
Eurobasket: Κόπηκε ο Νετζήπογλου, συνεχίζει με 15 παίκτες η Εθνική

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε ότι η τελική 12άδα για το Eurobasket θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή

Νετζήπογλου

Μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά Ακρόπολις, όπου η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Ιταλίας, ο Βασίλης Σπανούλης προχώρησε σε μία ακόμη επιλογή για τη διαμόρφωση του τελικού ρόστερ. Ο Όμηρος Νετζήπογλου αποτελεί πλέον παρελθόν από την προετοιμασία της ομάδας, η οποία αριθμεί πλέον 15 παίκτες.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ξεκαθάρισε πως η τελική 12άδα θα ανακοινωθεί την Κυριακή 24 Αυγούστου, μετά το τελευταίο φιλικό απέναντι στη Γαλλία, το οποίο θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε πριν την έναρξη του EuroBasket 2025.

Οι 15 που απαρτίζουν το ρόστερ της «γαλανόλευκης» αυτήν τη στιγμή είναι οι εξής: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νάσος Μπαζίνας.

