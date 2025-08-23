Πρεμιέρα με τον Asteras AKTOR για τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Πειραιώτες φιλοξενούν (20:00, Cosmotesport1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τους Αρκάδες για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η αναμέτρηση θα γίνει σε άδειο γήπεδο, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα εκτίσουν ποινή λόγω της τιμωρίας που είχαν δεχθεί για τον τελικό του Κυπέλλου Betsson. Οπότε, θα έχει το συγκεκριμένο μειονέκτημα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, την οποία συνοδεύει το «πρέπει» και σε αυτόν τον αγώνα.

Μένει να φανεί αν σε ένα «παγωμένο» γήπεδο, ο Ολυμπιακός θα εμφανιστεί όσο ζεστός πρέπει για να πετύχει τον στόχο του, καθώς αυτό είναι το παρθενικό επίσημο παιχνίδι της σεζόν.

Εκτός για τους νταμπλούχους είναι ο Γιάρεμτσουκ λόγω τραυματισμού, αλλά και οι τιμωρημένοι Καμπελά και Στρεφέτσα. Αντιθέτως, ο Ζέλσον, ο οποίος έκανε αγώνα δρόμου, τέθηκε στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού.

Ο Ολυμπιακός έχασε με 2-0 από την Ίντερ στην Ιταλία στην πρόβα τζενεράλε, αφήνοντας συνολικά καλές εντυπώσεις, ενώ προηγουμένως έχασε με 2-1 από τη Νάπολι στη γειτονική χώρα. Οι Πειραιώτες είχαν έξι νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες στα καλοκαιρινά τεστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ολυμπιακός-Μπρέντα 3-2, Ολυμπιακός-Νόριτς 3-0, Ολυμπιακός-Άλκμααρ 2-0, Ολυμπιακός-Χέρενφεϊν 1-1, Ολυμπιακός-Ντεν Χάαγκ 3-2, Ολυμπιακός-Αλ Τααβόν 2-1, Ολυμπιακός-Ουνιόν Βερολίνου 1-0, Ολυμπιακός-Νάπολι 1-2, Ολυμπιακός-Ίντερ 0-2.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Αγγελάκης, Μπιανκόν, Μπότης, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.

O Asteras AKTOR συνεχίζει με τον Σάββα Παντελίδη στο τιμόνι του και θα παλέψει στο Φάληρο για το καλύτερο δυνατό. Άλλωστε, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχασε πέρυσι από τους «ερυθρόλευκους». Στην πρόβα τζενεράλε τους οι Αρκάδες έχασαν με 2-1 από τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης». Ο προπονητής της ομάδας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα απουσιών, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Τόμπι Αλάγκμπε και Ζούνιορ Μεντιέτα, αλλά ούτε στον τιμωρημένο Φρόκου και τον Ντάνι Φερνάντεθ, που αποκτήθηκε πρόσφατα. Κανονικά στην αποστολή ο διεθνής Φινλανδός κεντρικός αμυντικός Ρόμπερτ Ιβάνοφ, ο οποίος ήρθε φέτος στην ομάδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ατρόμητος-Asteras AKTOR 0-0, Σταλ Μίελετς-Asteras AKTOR 3-1, Μότορ Λούμπλιν-Asteras AKTOR 4-2, Κηφισιά-Asteras AKTOR 1-1

Πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο – Σιπιόνι, Γκαρθία – Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης - Ελ Κααμπί

Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος - Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Σιλά - Έντερ, Μούμο - Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης – Μακέντα

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νίας), Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)

4ος: Μιχάλης Ματσούκας (Ευβοίας)

VAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου), AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

