Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR: Νοκ άουτ ο Ναν, δεν παίζει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο από το ματς με την Μπασκόνια στη Χώρα των Βάσκων, ενώ στο ίδιο σημείο χτύπησε και στην προπόνηση του Σαββάτου 

Κέντρικ Ναν

Μεγάλη απώλεια για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο Κέντρικ Ναν τέθηκε νοκ άουτ και οι «πράσινοι» θα υποχρεωθούν να αντιμετωπίσουν την ομάδα του Μπαρτζώκα, χωρίς τον κορυφαίο τους σκόρερ, καθώς αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο.

Αυτές προκλήθηκαν από ένα χτύπημα που δέχθηκε στη Βιτόρια, στο ματς με την Μπασκόνια, όπου με το δικό του buzzer – beater το «τριφύλλι» έφυγε από εκεί με τη νίκη για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια.

Στο ίδιο σημείο χτύπησε και στην προπόνηση του Σαββάτου, ωστόσο, η κατάστασή του φαίνεται να μην εμπνέει ανησυχία ενόψει και της διαβολοβδομάδας που έρχεται στη Euroleague…

Εκτός εξάδας έμεινε και ο Μάριους Γκριγκόνις για το ντέρμπι του Φαλήρου.

Πηγή: sport-fm.gr

