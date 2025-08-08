Λογαριασμός
Κέντρικ Ναν: Το χλιδάτο πάρτι για τα 30α του γενέθλια

Την παράσταση έκλεψε η τεράστια τούρτα με επιγραφή «ΚΝ MVP», ενώ ένα γλυπτό από πάγο είχε σκαλισμένο πάνω του το προσωνύμιό του «Nunn Better»

Κέντρικ Ναν

Με ένα μεγάλο πάρτι, το οποίοι ξεχείλιζε από χλιδή, γιόρτασε ο Κέντρικ Ναν τα 30α του γενέθλια. Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού έκλεισε τα πρώτα... «άντα» στις 3 Αυγούστου και θέλησε να το γιορτάσει στις ΗΠΑ με φαντασμαγορικό τρόπο.

Την παράσταση έκλεψε η τεράστια τούρτα με επιγραφή «ΚΝ MVP», ενώ ένα γλυπτό από πάγο είχε σκαλισμένο πάνω του το προσωνύμιό του «Nunn Better».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ποτό, ζωντανή μουσική και πούρα, με τον Ναν να απολαμβάνει τη βραδιά παρέα με καλούς φίλους του, αλλά και με τη σύντροφό του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: sport-fm.gr

