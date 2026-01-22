Μέτσολα: Ανοίγει ο δρόμος για την ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να προχωρήσουν σε ψηφοφορία για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ, επανεκκινώντας τη διαδικασία μετά την υπαναχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την τελευταία του απειλή για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκούς συμμάχους που είχαν αντιταχθεί στα σχέδιά του για προσάρτηση της Γροιλανδία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δήλωσε την Πέμπτη σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι η αναδίπλωση του Τραμπ είναι επαρκής για να δικαιολογήσει την επαναφορά της συμφωνίας προς ψήφιση. Όπως ανέφερε, μια πρώτη, προκαταρκτική ψηφοφορία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα που απαιτείται από πλευράς ΕΕ για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωβουλευτές είχαν αποφασίσει την Τετάρτη την επ’ αόριστον αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης, επικαλούμενοι τις απειλές του Τραμπ για την επιβολή δασμών. Λίγες ώρες μετά την απόφαση αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να αποκλιμακώσει την ένταση, δηλώνοντας ότι δεν θα προχωρήσει στην επιβολή των μέτρων, τα οποία επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

«Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις εσωτερικές μας συζητήσεις για την εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, οι οποίες είχαν παγώσει», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, πριν από την έκτακτη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ. «Θα προχωρήσω το θέμα με τους συναδέλφους μου ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε».

Η εμπορική συμφωνία είχε κλειδώσει τον περασμένο Ιούλιο και εφαρμόστηκε μερικώς, ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Πολλοί επικριτές επισήμαναν ότι οι Βρυξέλλες συμφώνησαν να καταργήσουν σχεδόν όλους τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, αποδεχόμενες παράλληλα δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Η πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία οδήγησε τις διατλαντικές σχέσεις σε χαμηλό σημείο, με την ΕΕ να απειλεί ακόμη και με την ενεργοποίηση πρωτοφανών αντίμετρων, όπως το λεγόμενο εργαλείο κατά του εξαναγκασμού (anti-coercion instrument), ένα μέτρο που σχεδιάστηκε κυρίως ως αποτρεπτικό, για περιπτώσεις όπου τρίτες χώρες χρησιμοποιούν το εμπόριο ως μοχλό πολιτικής πίεσης.

Η αναδίπλωση του Τραμπ ήρθε μετά από συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Bloomberg, το πλαίσιο για τη Γροιλανδία περιλαμβάνει ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων, δικαιώματα εξόρυξης με στόχο τον αποκλεισμό κινεζικών συμφερόντων και ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ.

«Όταν μιλάμε για την προστασία της Αρκτικής, με προτεραιότητα τη Γροιλανδία, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερη ενέργεια, χρόνο και προσοχή, καθώς γνωρίζουμε ότι οι θαλάσσιες οδοί ανοίγουν», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Παρότι η τελευταία απειλή Τραμπ έχει προς το παρόν αποσυρθεί, ο επικεφαλής εισηγητής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Μπέρντ Λάνγκε, προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει περιθώριο να τρέφουμε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας», καθώς «η επόμενη απειλή είναι βέβαιο ότι θα έρθει».

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, απαιτούνται περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία που αφορά τη Γροιλανδία «προκειμένου να αποφασιστεί πώς θα προχωρήσει η εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι η επιτροπή του θα συζητήσει τα επόμενα βήματα τη Δευτέρα.

Ακόμη και πριν από την ένταση γύρω από τη Γροιλανδία, η συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ αντιμετώπιζε προκλήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ομάδα ευρωβουλευτών την είχε απορρίψει εξαρχής, ενώ οι αντιδράσεις εντάθηκαν όταν οι ΗΠΑ επέκτειναν τον δασμό 50% στα μέταλλα σε εκατοντάδες επιπλέον προϊόντα. Στη συνέχεια, η Ουάσιγκτον ζήτησε αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανόνες για την τεχνολογία ως αντάλλαγμα για την άρση των δασμών, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.



