Με μια πολύ σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απόψε το βράδυ (19:00) στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην ποδοκνημική και έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να αφήσουν εκτός 12άδας τον Γάλλο σταρ. Άλλωστε, δεν έχει προπονηθεί εδώ και μερικές ημέρες, με αποτέλεσμα να προφυλάσσεται αφού κανείς από τους «ερυθρόλευκους» δεν θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του.

