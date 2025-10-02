Γεμάτη δυνατές αναμετρήσεις, εντυπωσιακές νίκες και μεγάλες εκπλήξεις ήταν η πρεμιέρα της φετινής Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να εκκινούν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι με νίκες κόντρα σε Μπασκόνια και Μπάγερν Μονάχου αντίστοιχα.

Η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τις δέκα κορυφαίες φάσεις της πρώτης αγωνιστικής, με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν να «καπαρώνει» την κορυφή του Top-10 χάρη στο απίθανο πόστερ κάρφωμά του στο ματς της Φενέρ κόντρα στην Παρί. Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, μοναδικός εκπρόσωπος ήταν ο Κέντρικ Ναν (Νο.7) με το εκπληκτικό υπόγειο και ανάποδο λέι απ του στο ματς των «πράσινων».

Δείτε τις καλύτερες φάσεις:

The first Top 10 Plays of the Round have landed and they are elite! ⭐#EveryGameMatters | @etihad pic.twitter.com/4nl6mCwddO — EuroLeague (@EuroLeague) October 2, 2025

