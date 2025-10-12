Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Καθαρή η μαγνητική του Ντραγκόφσκι, υπολογίζεται κανονικά

Γύρισε εσπευσμένα από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Πολωνίας, αλλά τα νέα από τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν ευχάριστα για τον Χρήστο Κόντη 

Ντραγκόφσκι

Ευχάριστα νέα έχει ο Παναθηναϊκός για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, που θα είναι κανονικά διαθέσιμος στης επόμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι κλήθηκε στην Εθνική Πολωνίας για τα φιλικά παιχνίδια με Νέα Ζηλανδία και Λιθουανία. Μάλιστα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού είχε παίξει βασικός στο πρώτο φιλικό αλλά βγήκε αλλαγή στο ημίχρονο και όπως φαίνεται, αυτό έγινε εξαιτίας ενοχλήσεων στη μέση. Ντραγκόφσκι: Καθαρή η μαγνητική του, υπολογίζεται κανονικά

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο Πολωνία
