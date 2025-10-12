Παναθηναϊκός: Καθαρή η μαγνητική του Ντραγκόφσκι, υπολογίζεται κανονικά

Ευχάριστα νέα έχει ο Παναθηναϊκός για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, που θα είναι κανονικά διαθέσιμος στης επόμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι κλήθηκε στην Εθνική Πολωνίας για τα φιλικά παιχνίδια με Νέα Ζηλανδία και Λιθουανία. Μάλιστα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού είχε παίξει βασικός στο πρώτο φιλικό αλλά βγήκε αλλαγή στο ημίχρονο και όπως φαίνεται, αυτό έγινε εξαιτίας ενοχλήσεων στη μέση. Ντραγκόφσκι: Καθαρή η μαγνητική του, υπολογίζεται κανονικά

