Παναθηναϊκός AKTOR-Mονακό: Κρίσιμη δοκιμασία για τους πράσινους με στόχο τα playoffs

O Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 21:00 στο κατάμεστο T-Center τη Μονακό για τα play ins της Euroleague θέλοντας τη νίκη που θα τον στείλει στα playoffs

Παναθηναϊκός

Έβαλε δύσκολα στον εαυτό του και ψάχνει playoffs μέσω... play ins ο Παναθηναϊκός AKTOR. Σε μια πρωτόγνωρη, για αυτόν, κατάσταση, ο «επτάστερος» φιλοξενεί απόψε στo T-Center Αthens (21:00, Novasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM) τη Μονακό για τα play ins θέλοντας τη νίκη πάση θυσία προκειμένου να πάει αυτός την επόμενη εβδομάδα για δυο παιχνίδια στη «ROIG Arena» για να παίξει με τη Βαλένθια.

Στο «τριφύλλι» υπάρχει ηρεμία και απόλυτη συγκέντρωση στο αποψινό ματς, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της «πρόκρισης» στα Playoffs με όλους στις τάξεις της ομάδας να είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της regular season (22-16 ρεκόρ), αλλά και για το ό,τι διακυβεύεται.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Εργκίν Αταμάν δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, έχοντας τους πάντες στη διάθεσή του, εκτός του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ που παραμένει στα «πιτς».

«Είναι τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένας τελικός για εμάς, για τον κόσμο μας. Πρέπει να φτιάξει εκπληκτική και καυτή ατμόσφαιρα. Παίζουμε κόντρα σε μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι μονό παιχνίδι, θα είναι δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι για μάχη και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs», δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Πηγή: sport-fm.gr

