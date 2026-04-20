Στράζελ για τη μάχη με τον Παναθηναϊκό: «Τίποτα δεν είναι αδύνατο»

Παναθηναϊκός και Μονακό μονομαχούν στο «T-Center» για την play-in αναμέτρηση το βράδυ της Τρίτης (21/04, 21:00) με τον νικητή να περνάει στα playoffs της Ευρωλίγκας και να αντιμετωπίζει με μειονέκτημα έδρας τη Βαλένθια.

Στις δηλώσεις του ενόψει του παιχνιδιού, ο Ματιέ Στραζέλ εξέφρασε την αισιοδοξία του για το ματς με το «τριφύλλι» τονίζοντας πως τίποτα δεν είναι αδύνατο!

«Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Έχουμε αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θα δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ακόμα διεκδικούμε όλους τους τίτλους. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στραζέλ.

