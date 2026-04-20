Νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Παναθηναϊκού ο Στέφανος Γιουρέλης

Το πρωί βρέθηκε στα γραφεία της «πράσινης» ΠΑΕ, παρουσιάστηκε και ανέλαβε επισήμως τα νέα του καθήκοντα. Η σχετική ανακοίνωση θα βγει τα επόμενα 24ωρα

Σε μία προσθήκη που αφορά το διοικητικό κομμάτι προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» προχώρησε στη συμφωνία με τον Στέφανο Γιουρέλη για τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Στόχος είναι να χτίσει ένα νέο οργανωμένο μοντέλο λειτουργίας σε αυτό το κομμάτι στους «πράσινους».

Αποστολή του είναι η οργάνωση και η αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρόκειται για επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου. Μέχρι πριν έναν χρόνο ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στο Υπερταμείο.

Το πρωί βρέθηκε στα γραφεία της «πράσινης» ΠΑΕ, παρουσιάστηκε και ανέλαβε επισήμως τα νέα του καθήκοντα. Η σχετική ανακοίνωση θα βγει τα επόμενα 24ωρα.

Πηγή: sport-fm.gr

