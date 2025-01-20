Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-0: Πανηγύρισαν με τραπ οι «πράσινοι» στα αποδυτήρια

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέλεξαν έναν ιδιαίτερο τρόπο να πανηγυρίσουν την νίκη με 1-0 επί της ΑΕΚ

Παναθηναϊκός ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο θριαμβευτής του Αθηναϊκού ντέρμπι. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 1-0 κόντρα στην ΑΕΚ και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο επόμενο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό (26/01) με στόχο να μειώσουν κι άλλο τι διαφορά απο την κορυφή. Σκόρερ για το τριφύλλι ο Ιωαννίδης που αξιοποίησε το κερδισμένο πέναλτι του Πελίστρι απο τον Στρακόσια. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark