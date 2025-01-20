Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-0: Πανηγύρισαν με τραπ οι «πράσινοι» στα αποδυτήρια

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο θριαμβευτής του Αθηναϊκού ντέρμπι. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 1-0 κόντρα στην ΑΕΚ και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο επόμενο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό (26/01) με στόχο να μειώσουν κι άλλο τι διαφορά απο την κορυφή. Σκόρερ για το τριφύλλι ο Ιωαννίδης που αξιοποίησε το κερδισμένο πέναλτι του Πελίστρι απο τον Στρακόσια.

