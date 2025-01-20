Παναθηναϊκός: Είχε πλάνο, έδειξε χαρακτήρα και έτσι πήρε τον πρώτο «τελικό»

Σπουδαία νίκη για τον Παναθηναϊκό, που πήρε το πρώτο must win παιχνίδι στη φετινή υπόθεση τίτλος, κερδίζοντας με 1-0 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.



Με τον Ρουί Βιτόρια να καταφέρνει να «εγκλωβίσει» τον αντίπαλο και να βάλει ξανά τη σφραγίδα του σε μια ακόμα σημαντική βραδιά για όλον τον οργανισμό!

το «τριφύλλι» εξακολούθησε να ελέγχει την κατάσταση αρκετά εύκολα

μόνο κάποια μακρινά σουτ

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στο ντέρμπι, που, βέβαια, είχε ένα μεγάλο «νεκρό» διάστημα με το… καλημέρα, λόγω του τραυματισμού του Γιόνσον. Σε αυτό, προσθέστε και την κίτρινη κάρτα του… 11αδάτου για πρώτη φορά φέτοςαπό το 13ο λεπτό, την ώρα που η ομάδα του δεν είχε αναπληρωματικό στόπερ στον πάγκο!Δυσκολεύτηκε να πάρει την κατοχή, δεν έκανε καλή κυκλοφορία της μπάλας όταν την είχε, ενώ οι παίκτες του έχασαν τις περισσότερες δεύτερες μπάλες από εκείνους της ΑΕΚ, ειδικά στον άξονα. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει επικίνδυνος, προσπαθώντας να επιτεθεί με, με εξαίρεση μόνο την φάση του 14', όπου ο Ντραγκόφσκι έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, μετά από μια εκτέλεση κόρνερ. Που είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν -δικαιολογημένες- διαμαρτυρίες για πέναλτι στον Βίντα, από τη στιγμή που δεν καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ.Τελικά, με τους «πράσινους» να παραμένουν προσηλωμένοι στο πλάνο τους, που περιλάμβανε πολύ καλή άμυνα χώρου, αλλά και πίεση ψηλά σε κάθε «χτίσιμο» επίθεσης του αντιπάλου από πίσω, μπόρεσαν και πήραν εντέλει το προβάδισμα…Με τον Πελίστρι να δικαιώνει τον Βιτόρια για την απόφασή του να τον ξεκινήσει στο βασικό σχήμα αντί του Τετέ, που έμεινε στον πάγκο για δεύτερη φορά μόλις τη φετινή σεζόν, κερδίζοντας το πέναλτι από την απερίσκεπτο γύρισμα του Γιόνσον στον Στρακόσα και τον Ιωαννίδη να ευστοχεί από την άσπρη βούλα, στο 38ο λεπτό!Μάλιστα, έχοντας και την ψυχολογία υπέρ του ο Παναθηναϊκός έφτιαξε μια ακόμα καλή φάση για να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και να βάλει ένα δεύτερο γκολ, αλλά ο Στρακόσα έβγαλε με δυσκολία το σουτ του τρομερά δραστήριου Βαγιαννίδη, στο 40'.Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την… μεγάλη εικόνα να παραμένει ίδια, καθώς, με τον Πάλμερ-Μπράουν να κάνει σπουδαία εμφάνιση, όπως και ο Αράο και την ΑΕΚ να έχει μια ανούσια κατοχή μπάλας. Ακολούθως, ο Βιτόρια αποφάσισε, ορθά, να αντικαταστήσει τους Μπακασέτα-Τζούριτσιτς με Τσέριν και Τετέ αντίστοιχα,σε φρεσκάδα και ποιότητα των ερχόμενων από τον πάγκο, λόγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού.Επιπρόσθετα, στο 69', το πλάνο του Πορτογάλου τεχνικού έδειξε ναγια δεύτερη φορά, μέσω του 2-0 που πέτυχε ο Ιωαννίδης με μια προσωπική ενέργεια, μετά το νέο λάθος αντιπάλου, αυτήν τη φορά του Σιμάνσκι. Ωστόσο, το γκολ σωστά δεν μέτρησε μέσω VAR, για χέρι στο ξεκίνημα της φάσης.Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν να αντιμετωπίζουν σωστά και χωρίς εξαιρετική δυσκολία την οποία προσπάθεια της ομάδας του Αλμέιδα να δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να γίνουνΑντιθέτως, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας ήταν εκείνοι που είχαν πρώτη την μεγάλη ευκαιρία για να καθαρίσουν το ματς, στο 90', όταν ο Βαγιαννίδης έκανε φοβερή ενέργεια από δεξιά, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, αλλά το σουτ του αμαρκάριστου Μαντσίνι πέρασε ψηλά άουτ.Δύο λεπτά μετά, ήταν η σειρά της ΑΕΚ να καταγράψει την πρώτη της κλασική ευκαιρία για γκολ, όμως ο Λαμέλα αστόχησε για χιλιοστά με κεφαλιά και δεν επέτρεψε στην ομάδα του να φύγει με τον ένα βαθμό από το Ολυμπιακό στάδιο.Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός πήρε δεύτερη σερί νίκη σε ντέρμπι, μετά από εκείνη κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο ΟΑΚΑ, δείχνοντας πλέον πως με τον Βιτόρια στο τιμόνι έχει τον τρόπο για να κερδίζει τα «μεγάλα» παιχνίδια, όπως αυτά που θα κληθεί να δώσει στα playoffs της φετινής Stoiximan Super League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.