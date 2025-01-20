Η ΑΕΚ ηττήθηκε 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, με τον Ματίας Αλμέιδα να ρίχνει βόμβα μετά τη λήξη του αγώνα αναφορικά με το μέλλον του!

Στη συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε, ο Αργεντινός τεχνικός, εμφανώς προβληματισμένος, στεναχωρημένος, αλλά και εκνευρισμένος, επανέλαβε πολλές φορές τη λέξη «αξιοπρέπεια» και τόνισε πως ό,τι έχει να πει για το μέλλον του θα το συζητήσει με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Για τον αγώνα, δε, σχολίασε πως αν δινόταν το πέναλτι στον Βίντα, θα είχε αλλάξει η εικόνα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα στη συνέντευξη Τύπου:

«Αυτά που έχω να πω και αυτό που έχω μάθει στα 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο, είναι ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και σε μένα. Είμαι εδώ δυόμισι χρόνια και σε σας είχα ανοίξει τις προπονήσεις, έχω απαντήσει σε κάποια μηνύματα που είχα στο κινητό μου, αλλά εσείς δεν έχετε πάρει απαντήσεις από μένα γιατί είμαι πιστός στους ποδοσφαιριστές μου και στο κλαμπ. Επειδή είμαι 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο καταλαβαίνω κάποια είδη χειρισμών και θέλω όσα βγουν από το στόμα μου να αναπαραχθούν όπως τα πω. Ο καθένας πρέπει να μιλά για τον εαυτό του και όχι για τους υπόλοιπους. Εγώ θα μιλάω για τον εαυτό μου, μου αρέσει όταν λέγεται κάτι να βγαίνει από το στόμα μου, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος αν είμαι χαρούμενος, στενοχωρημένος, στρεσαρισμένος, πού είμαστε… Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε με τον ιδιοκτήτη μας. Γνωριζόμαστε με κάποιους από σας και ξέρω όταν βγαίνει μια πληροφορία. Όμως έχει να κάνει και με την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τίποτα. Μιλάω για ποδόσφαιρο, αν η ομάδα έπαιξε καλά ή άσχημα. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο αυτό του παιχνιδιού είμαι επαγγελματίας, δίνω την ψυχή μου, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν αξιοπρέπεια. Είναι θέματα που θα μιλήσω».

Ερωτηθείς τι είναι αυτό που τον στενοχωρεί και τον προβληματίζει, απάντησε:

«Τι είπα αμέσως μετά το παιχνίδι; Πείτε μου ακριβώς! Όσα είπα ισχύουν, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα. Σέβομαι τους ποδοσφαιριστές, σέβομαι τον ιδιοκτήτη, αλλά αγαπώ τον εαυτό μου, έχω αξιοπρέπεια και στη ζωή δεν είναι όλα ''ναι''. Επίσης, ήταν πέναλτι. Ας μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Αυτό που θα συζητήσω με τον κ. Μάριο, θα το συζητήσω αύριο. Αν σας ενδιαφέρει, να κάνουμε μια συνέντευξη Τύπου και να τα πούμε όλα. Αλλά να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι το πέναλτι που δεν δόθηκε θα είχε δώσει άλλη τροπή στο παιχνίδι. Το ένα πέναλτι δόθηκε, το άλλο όχι. Όσον αφορά το σχέδιο της ομάδας ποδοσφαιρικά, η ομάδα έδειξε πολλά πράγματα καλά. Έρχεται ένας κύριος από τη Νορβηγία, έχω ζήσει 3-4 μήνες, έπαιξα εκεί. Γιατί να μη βάζουν διαιτητές από εδώ; Γιατί να φοβούνται να βάλουν Έλληνες διαιτητές; Στην τελική το ίδιο είναι.

Δεν ξέρω αν αυτός ο διαιτητής είχε την προσωπικότητα να σφυρίξει ένα ντέρμπι. Είναι δεύτερη φορά που μας συμβαίνει. Παίκτης μας δέχθηκε κάρτα και δεν υπάρχει αποβολή. Υπήρξαν πολλά λάθη, πολλές κάρτες και ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το λάθος που κάναμε. Δεν πρέπει να αφαιρέσουμε την αξία της νίκης του αντιπάλου. Υπήρξαν δύο πέναλτι».

Για το αν θα εξαρτηθούν οι αποφάσεις του από τη συνάντηση με τον Μάριο Ηλιόπουλου ή την έχει πάρει ήδη:

«Έχω να πω για πάρα πολλά σημεία. Λίγες ημέρες πριν συναντηθείτε όλοι με τον ιδιοκτήτη, εγώ είχα μιλήσει μαζί του. Και θα συνεχίσω να εμβαθύνω».

Για το τι φταίει και η ΑΕΚ είναι στο -6 και αν πιστεύει ότι μπορεί να το αλλάξει:

«Πιστεύω ότι αν άλλαξε αυτό την πρώτη μου χρονιά, γιατί να μην αλλάξει και στη συνέχεια. Μπορεί να φταίει ο προπονητής, που κάνει τις στρατηγικές του, τις αναλύσεις. Γιατί οι παίκτες τα δίνουν όλα. Μπορείτε να πείτε ότι είναι ο προπονητής. Αν κάθε φορά έπειτα από μια ισοπαλία υπάρχει αυτού του είδους η κριτική.

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος σε ένα κλαμπ, που να είναι πιο σημαντικός από την ιστορία του. Εγώ προσπάθησα να κάνω την ομάδα καλύτερη. Έχει βελτιωθεί. Είναι ίδιος, όπου και να παίξουμε. Η ομάδα βάζει γκολ από στατικές φάσεις, αλλάζει θέσεις στους παίκτες, που τις έχει προπονήσει ήδη. Έχει παίκτες, που δίνουν και την ψυχή τους για 2,5 χρόνια. Άλλες φορές υπάρχει νίκη, άλλες ήττα, άλλες ισοπαλία. Όταν με κάλεσαν από την ΑΕΚ, με κάλεσαν όταν η ομάδα ήταν εκτός Ευρώπης.

Αυτή η ομάδα είναι ανταγωνιστική και όλοι οι αντίπαλοι μας σέβονται. Είναι γεγονός. Αν χάθηκαν κάποια πράγματα, ναι, χάθηκαν. Αποκλειστήκαμε από μια ομάδα στην Ευρώπη. Χάσαμε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που μας πόνεσε όλους. Στις τέσσερις ημέρες γυρίσαμε την κατάσταση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε δουλειά χρειάζεται μια διαδικασία. Αυτή χρειάζεται χρόνο. Ο χρόνος καθορίζει τα πρότζεκτ. Αν περιμένουν 1-2 παιχνίδια για να με ''χτυπήσουν'', εγώ δεν είμαι έτσι. Δίνω περισσότερα από αυτά που έχω.

Δίνω πολλά. Άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές δεν βγαίνει. Η μεγάλη απόδειξη είναι η βελτίωση, που είχε η ομάδα. Είναι η μόνη ομάδα, που γεμίζει το γήπεδο μετά από 2,5 χρόνια. Τώρα δεν λέγονται αυτά. Σε κάποιους μπορεί να είναι αποδεκτή σε άλλους όχι.

Δημιουργήθηκε μια σαπουνόπερα γιατί έβαλα τον Γκατσίνοβιτς μπακ. Μιλώντας με τον Ηλιόπουλο του είπα ότι είναι μια εναλλακτική.

Δεν σας φαίνεται ότι ο προπονητής μελετάει το ποδόσφαιρο, είναι όλη την ώρα είναι με τους παίκτες, παίρνει αποφάσεις. Εγώ πιστεύω σε αυτό το ποδόσφαιρο. Αν πάω και μιλήσω με τον γείτονά μου και μου πει γιατί πάρει η ομάδα ένα νούμερο 2 σε θέση ποδοσφαιριστή. Εσείς μεταξύ σας ξέρετε ποιος μιλάει με ποιον. Οι συνάδελφοί σας αυτοί που μιλάνε μπορούν να γίνουν προπονητές και εγώ να κάνω τον δημοσιογράφο».

Για το που θίχτηκε η αξιοπρέπειά του:

«Με ενόχλησε που έχασα τρεις βαθμούς. Με πονάει όταν χάνω, με ενοχλεί, γιατί δουλεύω για να νικάω. Ό,τι συμβαίνει από εδώ και πέρα, εγώ σέβομαι τα σχόλια. Δεν λέω κάτι. Πιστεύω πως ποτέ δεν έχω πει τι να λέτε. Το μόνο που ζητάω είναι να επαναλαμβάνονται αυτά που λέω. Όταν μιλάω για αξιοπρέπεια είναι βαθύ για μένα. Δεν έχω πρόβλημα με τον κόσμο που δουλεύει και σε εμάς. Πιστεύω στη συζήτηση. Και μέσω του διαλόγου θα ψάξουμε το καλύτερο. Αυτό προσπαθούμε».

Για τον κόσμο που μαζεύεται στα Σπάτα για να μη φύγει:

«Σέβομαι και αυτούς που γράφουν στα σόσιαλ. Δεν ξέρεις ότι είναι ΑΕΚ. Δεν ασχολούμαι με αυτά, ας γράφουν ό,τι θέλουν. Η οικογένειά μου μου έχουν πει κάποια πράγματα. Μου έχουν πει ότι θυμούνται τη μητέρα μου, αλλά δεν ξέρω αν είναι ΑΕΚ αυτοί. Έχω κουραστεί να το λέω, ότι είμαι ευγνώμων στον κόσμο. Τον πονάνε οι ήττες, και εγώ πονώ. Είμαι ευγνώμων στον κόσμο. Δεν σκέφτομαι τίποτα για ό,τι γράφεται. Η Δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και εγώ είμαι μέρος της Δημοκρατίας. Πρέπει να την εκτελείς όχι να την επιβάλεις. Σέβομαι και με σέβονται. Ο κώδικας Μπουσίδο των Σαμουράι. Έτσι προσπαθώ να ζω και δεν είναι εύκολο».

Για το παράπονό του για την έντονη κριτική και ποιον αφορούσε:

«Δεν με ενδιαφέρει να ακουστεί τι ωραία δουλεύει ο Αλμέιδα. Εγώ έδωσα την άποψή μου για τη δουλειά αυτά τα 2,5 χρόνια. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Έκανα μια ανάλυση για τη διαδικασία αυτά τα 2,5 χρόνια και πως μεταμορφώθηκε. Να είναι ξεκάθαρο. Η κριτική είναι μέρος της δουλειάς. Εγώ είμαι από τα 15 μου στο ποδόσφαιρο. Μεγάλωσα με την κριτική, δεν προσπαθώ να την αλλάξω. Αν υπάρχουν ενδιάμεσοι στον κόσμο και σε εμάς και δεν το γενικοποιώ, γιατί όταν μιλάω για κάποιους από εσάς, δεν τους βλέπω εδώ. Που έχουν πληροφοριοδότες. Εμένα αυτοί, που δίνουν τις πληροφορίες, δεν μου αρέσουν. Αυτοί βλάπτουν αυτό το άθλημα. Αν εγώ κάνω κλειστές τις προπονήσεις, πως εσείς μαθαίνετε τι έκανα και τι όχι… Δεν το δέχομαι αυτό, είναι κακό. Αλλά δεν το γενικεύω. Δεν είστε εσείς. Αυτούς που ξέρω δεν είναι εδώ».

Για το αν αυτά που είπε τα είχε σκεφτεί πριν το ματς ανεξαρτήτως αποτελέσματος:

«Σέβομαι πάρα πολύ τον κόσμο της Ελλάδας. Με έχουν κάνει να αισθάνομαι πολύ καλά. Αισθάνομαι ότι με σέβεται ο κόσμος της ΑΕΚ και των υπολοίπων φιλάθλων, αλλά τη ζωή μου την οδηγώ διαφορετικά. Ευγνωμονώ, που μου δίνουν δουλειά σε μια άλλη χώρα. Έχει τεράστια σημασία γιατί εκπροσωπώ την Αργεντινή σε μια άλλη χώρα, ανοίγοντας την πόρτα για να έρθει και άλλος Αργεντίνος. Έτσι είναι ο δικός μου σεβασμός. Είμαι προπονητής, είμαι αναλυτής των ομάδων, των γηπέδων, της δημοσιογραφίας, των διοικούντων και του εαυτού μου. Όταν μιλάω, δεν μιλάω γιατί έχασα. Επιθυμούσα να νικήσω για να πω τα ίδια. Δεν βλέπω μέχρι εκεί που φτάνει η μύτη μου. Κοιτάζω το μέλλον. Είμαι σε αυτό το ψάξιμο πιστεύοντας στα εργαλεία που έχω και κοιτάζοντας πού πρέπει να βελτιωθώ. Όταν αναλύω αυτά που λέω τα έχω αναλύσει πριν. Για να βεβαιωθώ ότι υπάρχουν ρεπόρτερ που παίρνουν πληροφορίες από το κλαμπ το ξέρω καλά. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν είναι δημοσιογράφοι που ακολουθούν την ομάδα, τότε να υπερασπιστούν το κλαμπ και όχι να βγάζουν πράγματα που δεν πρέπει να βγουν. Τώρα αν είναι ρεπόρτερ Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού το δέχομαι. Το άλλο όχι. Είμαι 51 ετών και είμαι στο ποδόσφαιρο 30 χρόνια. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα και τα λέω. Η αλήθεια πονάει, αλλά μερικές φορές πρέπει να τη λέμε για να δούμε αν μπορεί να γίνει κάποιαν αλλαγή».

Για το πότε θα γίνει η συνάντηση:

«Θέλω να κοιμηθώ σήμερα. Αύριο θα δούμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.