Παναιτωλικός: Συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για παραμονή του Λομόνακο ως το καλοκαίρι

Για άλλους έξι μήνες θα παραμείνει στον Παναιτωλικό ο Σεμπαστιάν Λομόνακο, καθώς η διοίκηση της αγρινιώτικης ομάδας ήρθε σε συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ στην οποία ανήκει ο Αργεντινός φορ για επέκταση του δανεισμού του.

Ο Λομόνακο μετακόμισε στον Παναιτωλικό το καλοκαίρι του 2023 με δανεισμό ενάμισι έτους. Ο τεχνικός των «κυανοκίτρινων», Γιάννης Πετράκης ζήτησε την παραμονή του στην ομάδα και οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες οδήγησαν σε deal, με τον 26χρονο επιθετικό να παραμένει στο Αγρίνιο έως τον Ιούνιο του 2025.

Στους 18 μήνες που αγωνίζεται στον Παναιτωλικό ο Λομόνακο έχει σημειώσει 4 γκολ σε 28 αγώνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.