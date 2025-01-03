Λογαριασμός
Αλλαγή στη διαιτητική ομάδα του ΠΑΟΚ-ΑΕΚ - Εκτός ο Κουμπαράκης, Κροάτης και ο AVAR

Μια μικρή αλλαγή προέκυψε στη διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, στη ρεβάνς των δύο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Μια μικρή αλλαγή προέκυψε στη διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, στη ρεβάνς των δύο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Στη θέση του AVAR δεν θα βρίσκεται ο Κουμπαράκης, όπως είχε γίνει γνωστό στην αρχή, αλλά ο Κροάτης Μάριο Ζέμπετς.

Να υπενθυμίσουμε πως πρώτος διαιτητής θα είναι ο, επίσης Κροάτης, Ίγκορ Πάγιατς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ιβάν Μίχαλι και Βέντραν Ντούρακ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ιβάν Μπέμπεκ και τέταρτος θα είναι ο Τσαγκαράκης.

