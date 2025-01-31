Εκτός ημιτελικών από το WTA 500 του Λιντς της Αυστρίας έμεινε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία έχασε με 2-0 σετ (7-5, 6-0) από την ανώτερη Νταγιάνα Γιαστρέσκα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια παρότι ξεκίνησε καλά το παιχνίδι με break, δεν μπορούσε να κρατήσει το σερβίς της και οι δυο τους πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος του πρώτου σετ.

Εκεί η Ουκρανή ήταν πιο ψύχραιμη και πήρε το πρώτο σετ με 7-5, το οποίο όχι απλά της έδωσε αυτοπεποίθηση, αλλά έριξε και την ψυχολογία της Σάκκαρη, η οποία ήταν θολωμένη καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου σετ.

Παίζοντας καλό τένις στη συνέχεια η Γιαστρέμσκα ήταν επιβλητική και δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Σάκκαρη να αντιδράσει και πολύ γρήγορα τελείωσε το δεύτερο σετ χωρίς να χάσει game.

Ένας αγώνας που διήρκησε 80 λεπτά, με την Ελληνίδα να είναι πολύ ανταγωνιστική στο πρώτο σετ και στα σημεία να το χάνει, αλλά στο δεύτερο να μην μπορεί να είναι ανταγωνιστική.

