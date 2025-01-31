Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι πλέον από σήμερα (31/01) και επίσημα ο Μανώλης Σιώπης.

Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός χαφ ήρθε στην Ελλάδα το μεσημέρι, ακολούθως πέρασε από τα καθιερωμένα ιατρικά τεστ και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από τη «πράσινη» ΠΑΕ.

Με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, τον Παναθηναϊκό να προσθέτει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή τα χαρακτηριστικά του οποίου ήθελε… πολύ και τον Σιώπη να επαναπατρίζεται, όπως επιθυμούσε.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Σιώπη με μετεγγραφή από την ουαλική Κάρντιφ! Ο Έλληνας διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, και θα ενισχύσει άμεσα το Τριφύλλι ως η δεύτερη χειμερινή προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Μανώλης Σιώπης γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1994 στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία του Ολυμπιακού. Σε ηλικία 19 ετών παραχωρήθηκε δανεικός στον Πλατανιά Χανίων. Το 2014 έμεινε ελεύθερος και τον ενέταξε στο δυναμικό του ο Πανιώνιος. Οι πολύ καλές του εμφανίσεις οδήγησαν τον Ολυμπιακό να τον αγοράσει μετά από τρία χρόνια, αλλά να τον διατηρήσει στον Πανιώνιο ως δανεικό. Στη συνολικά πενταετή παρουσία του στην ομάδα της Νέας Σμύρνης έπαιξε σε 120 αγώνες. Αντίθετα, με την ομάδα του Πειραιά έπαιξε μόλις σε τρεις αγώνες. Το καλοκαίρι του 2018 τον απέκτησε ο Άρης. Εκεί έμεινε για ένα χρόνο, προτού αποδεχθεί την πρόταση της τουρκικής Αλάνιασπορ. Αγωνίστηκε για δύο σεζόν εκεί (73 συμμετοχές) και στη συνέχεια μετακόμισε στην Τραπεζούντα για λογαριασμό της Τραμπζονσπόρ όπου έμεινε άλλες δύο χρονιές. Το καλοκαίρι του 2023 πήρε μετεγγραφή στην Κάρντιφ της Ουαλίας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.