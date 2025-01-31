ΑΕΚ: Δεν παίρνει παίκτη - «Απόφαση Αλμέιδα και Ριμπάλτα»

Είναι πλέον οριστικό. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να αποκτήσει αριστερό μπακ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, που ολοκληρώνεται σήμερα.



Όπως ενημέρωσε επίσημα η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, έπειτα από εισήγηση και κοινή απόφαση του προπονητή της ομάδας Ματίας Αλμέιδα και του διευθυντή ποδοσφαίρου Χαβιέρ Ριμπάλτα, δεν θα γίνει προσθήκη και θα εμπιστευτούν το υπάρχον ρόστερ.

«Η ιδιοκτησία, σεβόμενη απόλυτα τους ρόλους τους και τη γνώση τους, αποδέχτηκε αυτήν την απόφαση τους και όλοι μαζί ενωμένοι προχωρούμε για την επίτευξη των στόχων μας», αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ.

