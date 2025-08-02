Την πρόκριση σε ακόμη έναν τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εξασφάλισε ο Απόστολος Χρήστου, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στους ημιτελικούς των 50μ. ύπτιο στη διοργάνωση της Σιγκαπούρης.

Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης του αγωνίσματος τερμάτισε δεύτερος στην πρώτη ημιτελική σειρά με 24.50 (καλύτερη φετινή επίδοση) και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό (3/8, 14:02) τελικό, που θα είναι ο δεύτερος προσωπικός του στη διοργάνωση, μετά την όγδοη θέση στα 100μ.

Παράλληλα, ο κολυμβητής του Ολυμπιακού γίνεται ο Ελληνας με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων, φτάνοντας τους εννέα, εκ των οποίων επτά σε ατομικά αγωνίσματα (τέσσερις στα 50μ. ύπτιο και τρεις στα 100μ.) και δύο σε «σκυταλοδρομίες».

Κορυφαίος των ημιτελικών και μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο ήταν ο Ρώσος Κλιμέντ Κολεσνίκοφ (αγωνίζεται ως ουδέτερος) με 24.16.

Ακολούθησαν ο συμπατριώτης του Πάβελ Σαμουσένκο με 24.31, ο Νοτιοαφρικανός Πίτερ Κέτζε, που σημείωσε ρεκόρ Αφρικής με 24.32 και ο Πολωνός Κσαβέρι Μάσιουκ με 24.41.

Ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Χρήστου (24.50) πέτυχε ο Ούγγρος Χούμπερτ Κος και την οκτάδα συμπλήρωσαν ο Αμερικανός Κουίντιν ΜακΚάρτι (24.52) και ο -κάτοχος του τίτλου- Αυστραλός Αϊζακ Κούπερ (24.53).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

