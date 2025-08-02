Corriere dello Sport: Έρχεται βαριά πρόταση για Ιωαννίδη από Ιταλία (vid)

Άτυχος στάθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς, και δεν υπολογίζεται για τα ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο του γ’ προκριματικού γύρου του Europa League. Παρόλα αυτά, δεν μπαίνει… φρένο στα μεταγραφικά σενάρια που τον αφορούν. Ο 25χρονος επιθετικός, φαίνεται ότι είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινοι» δεν εμφανίζονται τελείως αρνητικοί, όπως έγινε πέρσι.

Η ιταλική εφημερίδα «Corriere dello Sport» αναφέρει πως η Φιορεντίνα θα επανέλθει στη διεκδίκηση του στράικερ των «πρασίνων», αφού έχει δρομολογήσει την πώληση του Αργεντινού κυνηγού Λούκας Μπελτράν.

Πηγή: skai.gr

