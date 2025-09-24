Ο Στέφανος Ντούσκος συνεχίζει εντυπωσιακά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης από τα Γιάννενα εξασφάλισε με άνεση την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στην 3η προημιτελική σειρά, όπου τερμάτισε πρώτος με χρόνο 7:10.80, αφήνοντας αρκετά πίσω τον Ουρουγουανό Μπρούνο Σεντάρο Μπερτόλο (7:15.48). Μάλιστα, η επίδοση του Ντούσκου ήταν και η κορυφαία των προημιτελικών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του.

Ο Ντούσκος θα επιστρέψει στη δράση την Παρασκευή (26/9), όταν θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά την επιτυχία, ο Έλληνας κωπηλάτης τόνισε: «Νιώθω πολύ καλά, είμαι έτοιμος και θα τα δώσω όλα για να βρεθώ στον τελικό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.