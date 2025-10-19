Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής: Πρώτος στον προκριματικό ο Πετρούνιας

Τι κι αν είναι 34 ετών; Ο Λευτέρης Πετρούνιας μπήκε εντυπωσιακά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής της Τζακάρτα.

Στο πρώτο γκρουπ των προκριματικών συγκέντρωσε με άνεση τη μεγαλύτερη βαθμολογία στους κρίκους. Βαθμολογήθηκε με 8.666 για την εκτέλεση του προγράμματός του με δυσκολία 5.700 και συγκέντρωσε 14.366 στο σύνολο, που τον έφερε στην πρώτη θέση. Ένα... βηματάκι κατά την έξοδό του στοίχισε στον Πετρούνια μια ακόμη καλύτερη βαθμολογία, αλλά και πάλι η παρουσία του στον τελικό είναι δεδομένη.

Απλώς θα πρέπει να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα την ολοκλήρωση του προκριματικού γύρου για να δει εάν θα έχει μία θέση στους οκτώ καλύτερους που θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για τον τελικό της Παρασκευής.

Ο Πετρούνιας συμμετέχει για ένατη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, από το 2009 (!) και έχει κατακτήσει τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και ένα αργυρό (2023) μετάλλιο.

Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες συμμετοχές, ο Στέφανος Τσολακίδης στο δίζυγο βαθμολογήθηκε με 11.166 σε πρόγραμμα δυσκολίας 4.900 (εκτέλεση 6.266) καθώς είχε άσχημη πτώση στην έξοδο και βρίσκεται προσωρινά στην 11η θέση του οργάνου.

Δύο Έλληνες συμμετείχαν στον προκριματικό του σύνθετου ατομικού παρουσιάζοντας τα προγράμματά τους και στα έξι όργανα. Ο Αλκίνοος Γραικός συγκέντρωσε 72.132 και ο Αντώνης Τανταλίδης συγκέντρωσε 72.132. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου subdivision οι δύο Έλληνες βρίσκονται προσωρινά στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα πίσω από τους Ιάπωνες Χασιμότο και Σινοσούκε αλλά και τον Τζαμαϊκανό Ντόαν. Η τελική τους θέση θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού γύρου, το μεσημέρι της Δευτέρας 20/10.

Στον τελικό της Τετάρτης 22/10 θα προκριθούν οι 24 καλύτεροι του σύνθετου ατομικού, αλλά θεωρείται αδύνατο να διεκδικήσουν οι Έλληνες την πρόκριση με τις βαθμολογίες που συγκέντρωσαν. Στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αμβέρσα το 2023 ο Νίκος Ηλιόπουλος είχε πάρει την 61η θέση με συνολική βαθμολογία 76.830β, ενώ το 2022 στο Λίβερπουλ ο Απόστολος Κανέλλος είχε κατακτήσει την 80η θέση με 70.732β.

Οι επιμέρους βαθμολογίες του Γραικού

Μονόζυγο - 12.633β

Ασκήσεις εδάφους - 11.733β

Πλάγιος ίππος - 12.600β

Κρίκοι - 11.066β

Άλμα - 13.400β

Δίζυγο - 10.700β

Οι επιμέρους βαθμολογίες του Τανταλίδη

Μονόζυγο - 11.133β

Ασκήσεις εδάφους -9.666β

Πλάγιος ίππος - 13.266β

Κρίκοι - 11.700β

Άλμα - 14.033β

Δίζυγο - 11.900β



