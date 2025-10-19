Χειρονομίες του Φλικ μετά το buzzer-beater της Μπαρτσελόνα, κινδυνεύει με βαριά τιμωρία

Ο Χάνσι Φλικ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μπαρτσελόνα την επόμενη Κυριακή στο ντέρμπι με τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» μετά την αποβολή του στη χθεσινή αναμέτρηση με την Τζιρόνα (2-1).

Ο Γερμανός προπονητής αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά. Αρχικά δέχτηκε κίτρινη κάρτα για ειρωνικό χειροκρότημα στον διαιτητή Χιλ Μανθάνο και αφού συνέχισε να διαμαρτύρεται είδε και την κόκκινη. Προτού αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ο Ρόναλντ Αραούχο πέτυχε το γκολ της νίκης στο 93’ και ο Φλικ το πανηγύρισε κάνοντας μια άσεμνη χειρονομία.

Flick My fucking manager 😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/02Xa8D5fLd — 0 (@feelBarca) October 18, 2025

«Δεν ξέρω πραγματικά γιατί πήρα τη δεύτερη κίτρινη. Είμαι πολύ χαρούμενος. Η χειρονομία μου δεν απευθυνόταν σε κανέναν και δεν είπα τίποτα στον διαιτητή. Δέχομαι τις αποφάσεις του. Ίσως η κόκκινη κάρτα μας βοήθησε ακόμη και να κερδίσουμε τον αγώνα», είπε ο προπονητής της «Μπάρτσα», που κινδυνεύει και με βαρύτερη ποινή από τη μία αγωνιστική που θα εκτίσει στο προσεχές clasico.



