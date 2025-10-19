Άρης – Παναθηναϊκός: Οι 13 παίκτες που φόρεσαν και τις δυο φανέλες

Η διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες έχει τελειώσει και ο Παναθηναϊκός κινείται σε ρυθμούς αγωνιστικών υποχρεώσεων από την αρχή της εβδομάδας. Η ομάδα ρου Χρήστου Κόντη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή παίζει ενάντια στον Άρη. Οι “πράσινοι” θα βρουν απέναντί τους έναν παλιό γνώριμο, τον Σωκράτη Διούδη. Ο οποίος κάνει το δεύτερο πέρασμά του από την ομάδα του Άρη. Ενώ από το 2017 ως το 2023 φορούσε την πράσινη φανέλα. Τις δυο ομάδες μπορεί να χωρίζει η αντιπαλότητα, όμως τις ενώνουν… 13 ποδοσφαιριστές. Αλήθεια ποιοι είναι εκείνοι παίκτες έχουν αλλάξει… “πρωτεύουσες” και χρώμα φανέλας;

