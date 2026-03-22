Άναψαν τα αίματα στο ΝΒΑ στην αναμέτρηση Μάτζικ-Λέικερς (104-105). Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, Λούκα Ντόντσιτς και Γκόγκα Μπιτάντζε είχαν μια έντονη λογομαχία, που οδήγησε στο να τιμωρηθούν αμφότεροι με τεχνική ποινή, η οποία για τον Σλοβένο άσο ήταν η 16η στη σεζόν και συνεπάγεται απουσία ενός αγώνα. Ήδη η ομάδα του LA έχει αιτηθεί να διαγραφεί αυτή η τεχνική ποινή, αλλά μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν όσα ειπώθηκαν από τους δύο πρωταγωνιστές για το επεισόδιο.

Ο Ντόντσιτς στη διάρκεια του αγώνα, αμέσως μετά τη λογομαχία του με τον Μπιτάντζε, φάνηκε να λέει στον διαιτητή «… δεν με νοιάζει αν μου μιλάνε άσχημα, αλλά μη μιλάς έτσι για την οικογένειά μου. Θα σε γ@@@σω!»

Luka Doncic explaining to the ref Goga Bitadze was saying stuff about his family



“I dont care if people talk shit but dont talk about my family! Imma fu*k you up!”



(h/t @LukaUpdates)pic.twitter.com/HbEVK2zwUu — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 22, 2026

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα εξήγησε τι συνέβη με λεπτομέρειες βγάζοντας στη… σέντρα τον Μπιτάντζε. «Ελπίζω να σβηστεί η τεχνική ποινή. Προφανώς απογοήτευσα την ομάδα μου δεχόμενος αυτή την τεχνική ποινή, αλλά ειλικρινά, δεν προσπάθησα να την πάρω. Ο Μπιτάντζε είπε όταν πήγα στη γραμμή των βολών πως θα γ@@@σει όλη μου την οικογένεια. Είμαστε σε γήπεδο μπάσκετ, κάποια πράγματα δεν τα ανέχομαι και πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ξέρω πως πρέπει να είμαι πιο ψύχραιμος, αλλά οι συμπαίκτες μου με στηρίζουν», τόνισε ο 27χρονος σούπερ σταρ.

Ο Μπιτάντζε είχε διαφορετική εκδοχή. «Σέβομαι τον Λούκα και όσα έχει πετύχει και πραγματικά σέβομαι τις οικογένειες των πάντων. Στη χώρα μου η οικογένεια είναι κάτι ιερό και ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Μου είπε εκείνος κάποια ανάρμοστα λόγια στα σερβικά, που τα κατάλαβα επειδή έπαιζα στη Σερβία. Δεν ξέρω αν κατάλαβε ότι τα κατάλαβε και έτσι του απάντησα. Δεν ήταν κάτι εναντίον της οικογένειάς του. Εκείνος είπε πρώτα κάτι για τη μητέρα μου, πραγματικά ανάρμοστο. Δεν λέμε τέτοια πράγματα μέσα στον αγώνα. Έτσι απάντησα σε αυτό που μου είπε. Ήταν πάνω στην ένταση της στιγμής. Ένιωσα ότι έπρεπε να απαντήσω σε όσα μου είπε. Από τη δική μου πλευρά, αν νιώθει πως ξεπέρασα κάποια όρια, απολογούμαι σαν άντρας. Μπορώ να αναλάβω την ευθύνη, αλλά δεν είπα τίποτα περισσότερο από αυτό που μου είπε πρώτα εκείνος», υποστήριξε ο 26χρονος σέντερ.



