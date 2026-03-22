Καθάρισε εύκολα τη Ματαρό ο Απόλλωνας Σμύρνης και «πέταξε» στο Final 4

Το λαμπρό παράδειγμα του Πανιώνιου ακολούθησε ο Απόλλωνας Σμύρνης, καπαρώνοντας και αυτός μία θέση για το Final 4 του Conference Cup, με την Ελλάδα να έχει δύο ομάδες στην κορυφαία 4άδα του θεσμού.



Ο Απόλλωνας έκανε τη δουλειά απέναντι στη Ματαρό και με 15-10 πήρε μία άνετη και εύκολη νίκη και ήδη κάνει όνειρα για τελικό, μέχρι και κούπα.

Οι Ισπανοί προσπάθησαν με όλες τους τις δυνάμεις να περάσουν με διπλό από την έδρα του Απόλλωνα, ωστόσο η ελληνική ομάδα δεν τους το επέτρεψε.



Από την πρώτη περίοδο οι γηπεδούχοι έδειξαν τις άγριες διαθέσεις τους παίρνοντας αέρα δύο τερμάτων με το σκορ στο 5-3.



Στη συνέχεια η Ματαρό προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, ωστόσο η διαφορά στο σκορ δεν μειώθηκε, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν το ημίχρονο στο 7-5.



Με την επανέναρξη του παιχνιδιού ο Απόλλωνας μπήκε αποφασισμένος να κλειδώσει μία και καλή το ματς, κάτι που εν τέλει πέτυχε ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 13-9.



Στο φινάλε έγινε η κατάλληλη διαχείριση από την ομάδα του Απόλλωνα ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με τελικό σκορ 15-10.

