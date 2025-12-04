Λογαριασμός
Παγκόσμια κλάση ο Καρέτσας: Συνεχίζει τα όργια με τη φανέλα της Γκενκ - Δείτε βίντεο

Σε τρομερή φόρμα ο διεθνής μας, με τον 18χρονο να σκοράρει και να μοιράζει ασίστ ακατάπαυστα - Άνοιξε το σκορ με φοβερό σουτ στο ντέρμπι με την Άντερλεχτ 

Καρέτσας

Η Γκενκ και η Άντερλεχτ συγκρούστηκαν στη φάση των «16» του Κυπέλλου Βελγίου, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κλέβει την παράσταση. Ο μόλις 18 ετών Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Στο 23ο λεπτό, βρήκε τον χώρο που χρειαζόταν και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του. Το γκολ αυτό ήταν το δεύτερο στη φετινή σεζόν, ενώ ο Καρέτσας έχει ήδη μοιράσει εννέα ασίστ σε 22 συμμετοχές, δείχνοντας πως δεν είναι απλώς ένας σκόρερ αλλά ένας δημιουργός που κάνει τη διαφορά.

Ο νεαρός άσος χαρακτηρίζεται πλέον ως ο «μικρός μάγος» της Γκενκ, με τις εμφανίσεις του να προμηνύουν μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και να τον καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κωνσταντίνος Καρέτσας Εθνική Ελλάδας
