Η Γκενκ και η Άντερλεχτ συγκρούστηκαν στη φάση των «16» του Κυπέλλου Βελγίου, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κλέβει την παράσταση. Ο μόλις 18 ετών Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Στο 23ο λεπτό, βρήκε τον χώρο που χρειαζόταν και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του. Το γκολ αυτό ήταν το δεύτερο στη φετινή σεζόν, ενώ ο Καρέτσας έχει ήδη μοιράσει εννέα ασίστ σε 22 συμμετοχές, δείχνοντας πως δεν είναι απλώς ένας σκόρερ αλλά ένας δημιουργός που κάνει τη διαφορά.

🔥 | Kos Karetsas enflamme la Cegeka Arena ! 🎯🙌 #CrokyCup pic.twitter.com/Dh4Sbytizr — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 4, 2025

Ο νεαρός άσος χαρακτηρίζεται πλέον ως ο «μικρός μάγος» της Γκενκ, με τις εμφανίσεις του να προμηνύουν μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και να τον καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.